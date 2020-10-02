В Новгородской области арестован похититель подаренной президентом иконы

Новгородский районный суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в похищении иконы из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря. Как сообщили "РГ" в пресс-службе суда, до 29 ноября мужчина будет находиться под арестом.

- Сам подозреваемый на судебном заседании признал свою вину в инкриминируемом ему деянии и согласился с мерой пресечения, - отметили в Новгородском райсуде.

Представители следствия на заседании суда обратили внимание на то, что подозреваемый нигде не работает, более того, в данный момент он находится под следствием за 20 краж на территории Всеволожского района Ленинградской области. И вообще-то мужчина в принципе не должен был покидать территорию Ленинградской области, а тут - новая кража.

Напомним, в ночь на 1 сентября из монастыря была похищена Иверская икона Божией матери, подаренная в 2001 году президентом Владимиром Путиным. Икона датируется XVII-XVIII веками. Также из монастыря были вынесены золотые изделия и напрестольный крест. Злоумышленники пробрались в монастырь на лодке.

Двое подозреваемых были задержаны накануне. Икону, а также часть золотых изделий, нашли в гараже.

В данный момент Новгородский районный суд избирает меру пресечения второму подозреваемому в этом дерзком преступлении.