В Петербурге фигуранту дела о краже 5,6 млрд рублей дали условный срок

В Петербурге вынесен первый приговор по хищению 5,6 миллиардов рублей со счетов строительных организаций. Участник, заключивший сделку со следствием, получил приговор 3 года условно, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Приговор вынесен в отношении Марата Каюмова, руководителя одного из строительных объединений изыскателей. По версии следствия, Каюмов в 2009-2010 годах входил в организованную преступную группу, которая создавала сеть подконтрольных СРО в области строительства, проектирования и изысканий.

Далее в эти СРО привлекались реально существующие строительные организации, которые аккуратно платили членские взносы. Эти выплаты в строительной отрасли достаточно высоки, ведь за счет них формируются компенсационные фонды. Правда, как следует из релиза объединенной пресс-службы судов, договоры о размещении средств СРО заключались фиктивные, а денежные средства перечислялись подконтрольным фирмам. Всего с 2009 по 2017 годы по этой схеме было похищено 5 миллиардов 612 миллионов рублей.

Фигурантами в данном уголовном деле, к слову, выступают экс-глава Ростехнадзора по СЗФО Григорий Слабиков и его дочь.

Каюмов стал сотрудничать со следствием и рассказал сотрудникам правоохранительных органов о банковской ячейке, где хранится 811 тысяч долларов. Также подсудимый признал свою вину.