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02.10.2020 13:57
Рубрика: Власть

Губернатор Севастополя вступил в должность

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Убедительно победивший на выборах губернатора Севастополя Михаил Развожаев официально вступил в должность главы региона. Торжественная церемония состоялась в Доме офицеров города-героя.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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На церемонию из-за пандемии коронавирусу был приглашен ограниченный круг официальных лиц, в том числе председатель Закособрания Севастополя Владимир Немцев, глава Республики Крым Сергей Аксенов, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Федеральные органы власти представлял первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

В произнесенной на церемонии клятве Развожаев пообещал честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности, соблюдать законы, отстаивать права горожан. Теперь в течение месяца новый губернатор должен представить новый состав правительства Севастополя.

Напомним, 13 сентября на выборах губернатора за Михаила Развожаева проголосовали 85,72 процента севастопольцев. Явка составила 48,28 процента - в выборах приняли участие 157 тысяч из 327 тысяч избирателей. Второе место занял представитель ЛДПР Илья Журавлев с 4,95 процента голосов, третье - Иван Ермаков ("Патриоты России") с 2,62 процента голосов. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов.

Справка "РГ"

Михаил Развожаев занимает пост врио губернатора Севастополя с июля 2019 года, после того как экс-глава города федерального значения Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию. Развожаев родился в Красноярске в 1980 году, окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета, работал в краевой администрации. В 2014 году занял должность замминистра РФ по делам Северного Кавказа. В октябре-ноябре 2018 года исполнял обязанности главы Хакасии, после чего возглавил исполком Общероссийского народного фронта.

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