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02.10.2020 13:40
Рубрика: Происшествия

Пропавший под Астраханью ученый найден мертвым

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

На каспийском взморье под Астраханью рыбаки обнаружили тело пропавшего 18 сентября ученого: 67-летний Геннадий Колосюк являлся ведущим специалистом Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и занимался исследованиями рыбных запасов в дельте Волги.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области, по факту обнаружения ученого началась проверка.

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- Тело мужчины - без признаков насильственной смерти, причину его гибели сейчас устанавливают, - сообщили в пресс-службе.

Как писала "РГ", 16 сентября Геннадий Колосюк вышел на каспийское взморье на судне КС-36, принадлежащем научному институту, вдвоем с капитаном Федором Скворцовым. Это было рядовое научное исследование, которое проводится каждую весну и осень много лет: рыбаки привозят рыбу с уловов, ученые их изучают: взвешивают, измеряют, берут чешую на анализ, ведут записи.

После ужина участники экспедиции разошлись по своим делам, но, через полчаса Колосюк исчез. Его поиски в течение двух недель вели полицейские, пограничники, водолазы, сотрудники Росрыболовства и коллеги.

Как сообщили в НИИ, Геннадий Колосюк - опытнейший сотрудник, 24 года в институте, до этого работал на Дальнем Востоке в промысловой разведке.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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