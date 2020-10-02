Пропавший под Астраханью ученый найден мертвым

На каспийском взморье под Астраханью рыбаки обнаружили тело пропавшего 18 сентября ученого: 67-летний Геннадий Колосюк являлся ведущим специалистом Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и занимался исследованиями рыбных запасов в дельте Волги.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области, по факту обнаружения ученого началась проверка.

- Тело мужчины - без признаков насильственной смерти, причину его гибели сейчас устанавливают, - сообщили в пресс-службе.

Как писала "РГ", 16 сентября Геннадий Колосюк вышел на каспийское взморье на судне КС-36, принадлежащем научному институту, вдвоем с капитаном Федором Скворцовым. Это было рядовое научное исследование, которое проводится каждую весну и осень много лет: рыбаки привозят рыбу с уловов, ученые их изучают: взвешивают, измеряют, берут чешую на анализ, ведут записи.

После ужина участники экспедиции разошлись по своим делам, но, через полчаса Колосюк исчез. Его поиски в течение двух недель вели полицейские, пограничники, водолазы, сотрудники Росрыболовства и коллеги.

Как сообщили в НИИ, Геннадий Колосюк - опытнейший сотрудник, 24 года в институте, до этого работал на Дальнем Востоке в промысловой разведке.