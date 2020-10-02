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02.10.2020 11:33
Рубрика: Экономика

За курортный сезон крымские поезда перевезли 500 тысяч человек

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

С момента старта в Республике Крым туристического сезона с 1 июля 2020 года поезда "Таврия" перевезли на полуостров и обратно более 500 тысяч человек. Всего же с момента начала курсирования пассажирских поездов по Крымскому мосту перевезено свыше 900 тысяч пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Фото: iStock
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Сейчас Крым связан с материком десятью маршрутами. Самым востребованным летом 2020 года оказался рейс Москва - Симферополь, на который приходится 13 процентов от всего летнего пассажиропотока. Больше всего отдыхающих направлялись до станций Симферополь и Севастополь из Москвы и Ростова-на-Дону.

- Несмотря на позднее открытие курортного сезона, мы развернули полную маршрутную сеть, - говорит гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. - Поезда "Таврия" связали Крымский полуостров с более чем 30 крупными населенными пунктами в Уральском и Северо-Западном регионах, центральной и южной части России. Также поезда отправились из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию и обратно.

Каждый четвертый пассажир поездов "Таврия" - ребенок, путешествующий с семьей. Средний возраст взрослых пассажиров - 35-45 лет. Пассажиры поездов, курсирующих в Крым и обратно, в среднем проезжают по железным дорогам страны 1542 километра. Больше всего везет тем 20 процентам пассажиров, которые пересекают Крымский мост днем и могут полюбоваться панорамными видами Керченского пролива.

Напомним, ранее Александр Ганов рассказал о скором запуске поездов "Таврия" еще в пять регионов - Брянск и Орел, Пермь, Омск и Астрахань.

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