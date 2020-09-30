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Рубрика: Экономика

В Крым запустят поезда еще из пяти регионов

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

Компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" планирует запустить еще несколько новых маршрутов на полуостров. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Ганов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Из Симферополя отправился первый поезд в Адлер и Ростов-на-Дону

- Популярен вопрос о маршрутах в Брянскую и Орловскую области. Мы планируем запуск поезда, который пройдет через эти субъекты Федерации, - отметил Ганов. - Кроме того, до конца года планируем связать Крым нашими поездами с Пермью, Омском и Астраханью.

Сейчас поезда в Крым и обратно ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга (через Казань или Челябинск), Вологды, Ростова-на-Дону, Кисловодска, Адлера. Они направляются в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.

Первые пассажирские поезда пошли в Крым через Керченский пролив в декабре 2019 года - это были маршруты "Таврия" из Москвы и Санкт-Петербурга. С тех пор по железной дороге проехали в Крым и обратно уже более одного миллиона пассажиров. своих постоянных попутчиков компания-оператор планирует разработать и запустить бонусную программу.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Мост через Керченский пролив

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