Юбилейную "Алябьевскую осень" посвятили тюменскому певцу Гуляеву

В Тюмень в 30-й раз проходит "Алябьевская осень", один из любимейших горожанами фестивалей классической музыки. В этом году семь октябрьских концертов посвящены Юрию Гуляеву, уроженцу и почетному гражданину столицы западной Сибири, солисту Большого театра в Москве, а также театров оперы и балета в Свердловске, Донецке, Киеве, известному в СССР исполнителю романсов и эстрадных песен. Нынче ему исполнилось бы 90 лет.

Юбилейный фестиваль пронизан символами. Он устроен в именном зале певца в Тюменской филармонии. Поддержали идею организаторов не только местные артисты, но и гости из столицы, которые близко знали Гуляева. Например, Владислав Пьявко, оперная звезда Советского Союза, несравненный тенор, несколько лет работал с Юрием Александровичем на сцене Большого, а дружил так два десятилетия; в начале 90-х он проводил в Тюмени вокальные конкурсы в память о коллеге. Участницей первой музыкальной встречи в рамках "Алябьевской осени" стала и племянница Гуляева. Татьяна носит известную фамилию и нередко обращается к репертуару дяди, работая над авторскими музыкальными вечерами для местных музеев.

- Люблю все до одной песни Юрия Александровича, но особо ценю "Позднюю любовь", которую он написал на стихи Андрея Дементьева. Вряд ли дотянусь до той высоты, какую взял мой знаменитый родственник, но и отставать не хочу, - рассказывает Таня.

Вокальному мастерству она училась у профессора Ирины Бибеевой в Тюменском институте культуры, неоднократно ездила на стажировки в Италию и Финляндию. В начале ноября девушка планирует подарить слушателям сольник в честь 90-летия Юрия Гуляева в музейном комплексе имени Словцова.

Распечатавший фестиваль концерт получился одновременно динамичным и душевным. Единственной песней, прозвучавшей со сцены, стала как раз-таки "Поздняя любовь" от Татьяны Гуляевой, остальные полтора часа заняли арии из опер - как же их любил Юрий Александрович, являясь в образах Фигаро, Жермона, Онегина, графа ди Луны. Блистали тут тенор Владислав Пьявко и баритон Александр Суханов. В программу включили номер юной скрипачки Полины Поповой: для стипендиата благотворительного фонда "Новые имена" зал не пожалел аплодисментов. Сопроводил артистов по музыкальным дорогам Тюменский филармонический оркестр, кстати, единственный созданный в России в XXI веке (сейчас у коллектива шестой сезон).

Следующие вечера "Алябьевки" украсят оркестр "Камерата Сибири" маэстро Антона Шароева и национальный академический оркестр народных инструментов имени Осипова с дирижером Большого театра Владимиром Андроповым. Будет много тюменских вокалистов, приедут пианист Евгений Брахман, скрипач Иван Почекин, дирижер Марк Горенштейн. Фестиваль продлится до 30 октября.