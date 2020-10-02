Юбилейную "Алябьевскую осень" посвятили тюменскому певцу Гуляеву

Новости

Еще 1157 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
Трамп не будет никому передавать ядерный чемоданчик 09:22
В Ингушетии один ребенок ранил другого из винтовки 09:20
В Перми зоозащитник напал на чиновника, регулировавшего отлов собак 09:08
Названо число "тяжелых" пациентов с COVID-19 в Москве 08:46
Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси 08:04
В Петербурге заблокировали группу по продаже новорожденных детей 08:00
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников 07:52
В России разработают критерии для отличия самозанятых от предпринимателей 07:48
На Большом Каменном мосту начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки 07:40
Русские в США попросили убрать провокационный баннер в Нью-Йорке 07:34
В Приморье COVID-19 с начала пандемии заразились свыше 750 медиков 07:26
Генсек ООН: Каждая третья женщина в мире подвергается насилию 06:43
В Британии изолировали оскорблявших посетителей парка попугаев 06:40
Трамп выступил против изменения формата теледебатов 06:19
Аргентина возобновит регулярное авиасообщение в середине октября 06:05
НАСА отложило запуск корабля Cygnus с грузом для МКС 05:35
Суд в США заблокировал действие указа Трампа о трудовых визах 05:09
США готовы принять только 15 тысяч беженцев в 2021 году 05:05
Посол Китая призвал США не терять времени и нормализовать отношения 05:04
Ближайший советник Трампа заразилась коронавирусом 04:46
В порту Мельбурна обнаружили крупную партию наркотиков 04:34
ABC: В США расходы на предвыборную гонку бьют рекорды 04:24
Эксперты подсчитали число педагогов-репетиторов в России 04:08
В России создадут новейшую военную систему контроля космического пространства 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 08:34
Рубрика: Культура

Юбилейную "Алябьевскую осень" посвятили тюменскому певцу Гуляеву

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
В Тюмень в 30-й раз проходит "Алябьевская осень", один из любимейших горожанами фестивалей классической музыки. В этом году семь октябрьских концертов посвящены Юрию Гуляеву, уроженцу и почетному гражданину столицы западной Сибири, солисту Большого театра в Москве, а также театров оперы и балета в Свердловске, Донецке, Киеве, известному в СССР исполнителю романсов и эстрадных песен. Нынче ему исполнилось бы 90 лет.
Фото: Екатерина Христозова Фото: Екатерина Христозова
Фото: Екатерина Христозова

Юбилейный фестиваль пронизан символами. Он устроен в именном зале певца в Тюменской филармонии. Поддержали идею организаторов не только местные артисты, но и гости из столицы, которые близко знали Гуляева. Например, Владислав Пьявко, оперная звезда Советского Союза, несравненный тенор, несколько лет работал с Юрием Александровичем на сцене Большого, а дружил так два десятилетия; в начале 90-х он проводил в Тюмени вокальные конкурсы в память о коллеге. Участницей первой музыкальной встречи в рамках "Алябьевской осени" стала и племянница Гуляева. Татьяна носит известную фамилию и нередко обращается к репертуару дяди, работая над авторскими музыкальными вечерами для местных музеев.

- Люблю все до одной песни Юрия Александровича, но особо ценю "Позднюю любовь", которую он написал на стихи Андрея Дементьева. Вряд ли дотянусь до той высоты, какую взял мой знаменитый родственник, но и отставать не хочу, - рассказывает Таня.

Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Знаменитый Венский оперный бал отменили из-за пандемии коронавируса

Вокальному мастерству она училась у профессора Ирины Бибеевой в Тюменском институте культуры, неоднократно ездила на стажировки в Италию и Финляндию. В начале ноября девушка планирует подарить слушателям сольник в честь 90-летия Юрия Гуляева в музейном комплексе имени Словцова.

Распечатавший фестиваль концерт получился одновременно динамичным и душевным. Единственной песней, прозвучавшей со сцены, стала как раз-таки "Поздняя любовь" от Татьяны Гуляевой, остальные полтора часа заняли арии из опер - как же их любил Юрий Александрович, являясь в образах Фигаро, Жермона, Онегина, графа ди Луны. Блистали тут тенор Владислав Пьявко и баритон Александр Суханов. В программу включили номер юной скрипачки Полины Поповой: для стипендиата благотворительного фонда "Новые имена" зал не пожалел аплодисментов. Сопроводил артистов по музыкальным дорогам Тюменский филармонический оркестр, кстати, единственный созданный в России в XXI веке (сейчас у коллектива шестой сезон).

Следующие вечера "Алябьевки" украсят оркестр "Камерата Сибири" маэстро Антона Шароева и национальный академический оркестр народных инструментов имени Осипова с дирижером Большого театра Владимиром Андроповым. Будет много тюменских вокалистов, приедут пианист Евгений Брахман, скрипач Иван Почекин, дирижер Марк Горенштейн. Фестиваль продлится до 30 октября.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
Президенты РФ, США, Франции призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе
Проценко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса
Названы самые популярные фильмы на YouTube-канале Киностудии им. Горького
В Екатеринбурге реконструировали выставку шедевров, чудом сохранившихся с 1921 года