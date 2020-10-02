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02.10.2020 08:47
Рубрика: Легковые авто

Renault показала детали нового электрокроссовера

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault распространила промо-фото концептуального кроссовера, на конструкторские решения и стиль в дизайне которого будет опираться серийный электромобиль, который выйдет в будущем году.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Опубликованный фрагмент демонстрирует нижнюю часть головной оптики в виде светоизлучающей полосы изогнутой в форме открытого угла, которая визуально опирается на массивный декоративный элемент с "золотым" покрытием. На том же уровне переднюю часть автомобиля пересекает вогнутая панель, имитирующая радиаторную решетку с вертикальными ламелями. Кузов автомобиля окрашен в светло-коричневый металлик.

Ожидается, что серийный автомобиль, предваряемый концепт-каром, будет субкомпактным кроссовером габаритной длиной 4-4,2 м, то есть в типоразмере Hyundai Creta или Kia Seltos.

В его основе - модульная платформа для электромобилей CMF-EV, разработки альянса Renault Nissan Mitsubishi с аккумулятором для покрытия 600 км при полной зарядке в максимальном исполнении.

Презентация концептуального электрокроссовера пройдет в рамках открытой корпоративной конференции Renault eWays, на которой Renault представит долгосрочный план перехода на безуглеродную энергетику.

#Renault