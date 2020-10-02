Reuters: У Майкла Помпео не нашили коронавируса

Тест госсекретаря США Майкла Помпео на коронавирус дал отрицательный результат, передает Reuters.

Сообщается, что Помпео сделал экспресс-тест на COVID-19 на борту самолета по пути в Хорватию, где у него запланированы двухсторонние переговоры. Как ожидается, сегодня также будут известны результаты анализов вице-президента США Майка Пенса.

Ранее Трамп сообщил, что у него с супругой подтвержден коронавирус, что, однако, не помешает американскому лидеру продолжать участвовать в избирательной кампании.