РПЦ приветствует решение ФРГ передать РФ задержанные на таможне иконы

Русская православная церковь приветствует решение властей Германии передать в Россию иконы, задержанные на таможне. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).

Ранее немецкие власти проинформировали российскую сторону о намерении вернуть более 2,9 тысячи икон и других предметов религиозного культа, конфискованных на таможне.

"Мы в любом случае приветствуем передачу икон, задержанных в таможенных органах России или другой страны. Когда святыня возвращается на родину, в свои храмы, это для нас большая радость", - сказал епископ Стефан РИА Новости.

Он отметил, что это похоже на партию новых икон. "Я не знаю, какие именно иконы задержаны: исторические или, возможно, большая партия новых икон, за которую просто не заплатили таможенную пошлину. Но, скорее всего, второе, потому что три тысячи предметов - это не похоже на партию старинных икон", - пояснил архиерей.