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2 октября 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 2 октября 2020 года № 825-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 2 октября 2020 года № 65 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 1.1 слова "по 5 октября 2020 года включительно" заменить словами "до стабилизации эпидемиологической обстановки";

в пункте 1.4 слова "по 5 октября 2020 года включительно" заменить словами "до стабилизации эпидемиологической обстановки";

в пункте 1.5 слова "по 5 октября 2020 года включительно" заменить словами "до стабилизации эпидемиологической обстановки";

в пункте 1.6 слова "по 5 октября 2020 года включительно" заменить словами "до стабилизации эпидемиологической обстановки";

в пункте 1.13 слова "по 5 октября 2020 года" заменить словами "до стабилизации эпидемиологической обстановки";

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Уполномоченным органам исполнительной власти области:

усилить контроль за соблюдением работодателями требований к организации деятельности, установленных настоящим постановлением, в том числе требований по обеспечению социального дистанцирования и масочного режима, измерению температуры тела работников;

обеспечить доведение до граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по использованию лицевых масок в общественных местах и усилить контроль за соблюдением указанного требования.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет - с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года включительно, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года, с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года, с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин



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