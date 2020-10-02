В Саратовской области бессрочно продлили ограничения из-за COVID

В Саратовской области продлили ограничения из-за COVID на неопределенный срок.

Как сообщает региональный оперативный штаб, в пятницу опубликовано новое постановление областного правительства № 825-П, где ограничения из-за коронавируса продлеваются "до стабилизации эпидемиологической обстановки". Прежнее постановление об ограничительных мерах действовало до 5 октября.

В тоже время срок самоизоляции для граждан старше 65 лет, продлен вновь до конкретной даты - 18 октября.

В данное время в Саратовской области продолжают действовать ограничения на массовые, в том числе спортивные, мероприятия. Граждан обязали соблюдать масочный режим в общественных местах.

В новом постановлении облправительства работодателям предлагается перевести сотрудников на удаленный доступ к работе, если это не нарушает "функционирование организации". Уполномоченным органам предлагается усилить контроль за соблюдением работодателями требований по обеспечению социального дистанцирования на рабочих местах, масочного режима, измерения температуры у сотрудников.

Региональные власти также требуют от саратовцев "неукоснительного соблюдения требования по использованию лицевых масок в общественных местах".

Всего в Саратовской области официально подтверждены 15 742 случая заражения коронавирусом, выздоровели 10 630 пациентов. Скончались от COVID-19 107 саратовцев, еще 565 инфицированных, по данным регионального министерства здравоохранения, умерли от других заболеваний.

За последние сутки заболевание лабораторно подтверждено у 129 человек.