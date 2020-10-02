Сенаторы РФ направили обращение парламентариям Армении и Азербайджана

Российские сенаторы призвали парламентариев Армении и Азербайджана сделать все возможное для прекращения кровопролития в Нагорном Карабахе, а коллег из других стран - отказаться от любых форм вмешательства в конфликт Еревана и Баку.

Под обращением, которое распространила в пятницу пресс-служба Совета Федерации, подписались сопредседатели комиссий по сотрудничеству с Милли Меджлисом Азербайджана и Национальным Собранием Армении - первый вице-спикер СФ Андрей Турчак и вице-спикер СФ Юрий Воробьев.

"Призываем депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Национального Собрания Республики Армения сделать все возможное для прекращения огня и кровопролития во имя сохранения жизней людей в зоне конфликта, у которого не может быть военного решения", - говорится в документе.

"Обращаемся также к парламентариям всех других заинтересованных стран с призывом к отказу от каких-либо форм вмешательства в ситуацию во избежание дальнейшей эскалации и интернационализации нагорно-карабахского конфликта, вовлечения в него третьих стран и сил, переброски в зону боевых действий иностранных террористов и наемников", - заявили сенаторы.

Турчак и Воробьев подчеркивают отсутствие альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "И Россия, безусловно, будет прилагать все возможные усилия, в том числе совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы вернуть ситуацию в переговорное русло", - говорится в обращении.

"Подтверждаем готовность оказать нашим азербайджанским и армянским партнерам содействие в переговорном процессе с задействованием инструментов парламентской дипломатии в двусторонних и многосторонних форматах", - заявили российские парламентарии.