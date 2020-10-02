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Рубрика: В мире

Штаб Трампа обвинил американскую комиссию по дебатам в предвзятости

Некоторые члены руководства американской непартийной некоммерческой Комиссии по президентским теледебатам предвзято настроены по отношению к действующему главе государства Дональду Трампу. Мнение менеджера предвыборной кампании республиканца Уильяма Степина приводит Bloomberg.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Напомним, первый раунд дебатов между претендентами на главный пост в США состоялся во вторник вечером в Кливленде. Соперникам давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора, после чего они могли перебивать друг друга. Спустя десять минут после начала дискуссии Трамп и Байден перешли на личности. Из-за такого поведения участников формат следующих прений будет изменен. Со ссылкой на заявление Комиссии по президентским теледебатам об этом пишет ТАСС.

Советник предвыборной кампании Джейсон Миллер подтвердил, что нынешний лидер США Дональд Трамп примет участие в следующих двух раундах дебатов с Джо Байденом, несмотря на планы об изменении правил их проведения. Вторые дебаты пройдут 15 октября в Майами, третьи - 22 октября в Нэшвилле.

Напомним, очередные всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником нынешнего главы республиканца Дональда Трампа станет демократ Джо Байден.

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