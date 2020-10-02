Синоптик рассказал, когда готовиться к смене резины

Автомобилисты, проживающие в европейской части России, должны приготовиться к переходу на зимнюю резину в последнюю неделю октября. По прогнозам, в это время на территорию придут смешанные осадки.

Об этом "Газета.ру" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ожидается, что в последние семь дней октября температура опустится ниже 6°С, а это значит, что для осадков наступит благоприятный момент для перехода в смежную фазу.

Синоптик предупредил, что скорее всего это будет первый неустойчивый снег, в это время автомобилистам рекомендуется постепенно "переобуваться". Обычно это происходит уже в середине октября. Но эта осень благодаря антициклону отметится сухой солнечной погодой с температурой выше климатической нормы на 5-7 градусов.