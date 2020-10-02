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Рубрика: В мире

Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа

Текст: Владимир Шилов

У президента США Дональда Трампа появились первые симптомы болезни, сообщает Vanity Fair со ссылкой на осведомленные источники в Республиканской партии.

Сообщается, что у 74-летнего политика наблюдается кашель и температура. Пока официальных подтверждений этому нет. В настоящее время он находится в Белом доме под пристальным наблюдением врачей.

В пятницу стало известно, что американский лидер хочет обратиться к нации. "Он хочет поговорить с американским народом. Этот человек любит американский народ, любит общаться с ним напрямую, и ничто не остановит его от того, чтобы это делать", - сказала в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, чьи слова приводит РИА Новости.

В мире США Дональд Трамп

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