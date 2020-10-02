В Египте найдена статуя бога Нефертума с драгоценными камнями

В Египте археологическая миссия Министерства по делам древностей при проведении полевых работ в некрополе Саккара обнаружила несколько неповрежденных саркофагов и хорошо сохранившуюся статую бога Нефертума.

Как сообщает Ahram Online, открытие совершила команда, которую возглавляет Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта. Уже несколько месяцев она работает в Саккаре, и за это время там было сделано немало интересных находок.

На этот раз в некрополе Саккара была обнаружена изящная бронзовая статуя бога Нефертума. По словам Мустафы Вазири, это была одна из скульптур, которые лежали рядом с неповрежденными деревянными саркофагами.

Последние, как уже установлено, датируются периодом правления XXVI династии фараонов, которую также называют Саисской династией по столице государства того времени (ок. 685-525 гг. до н. э.). Кстати, это была последняя из местных династий, правивших Египтом до персидского завоевания Египта в 525 году до н.э.

Статуя бога Нефертума и другие артефакты вместе с саркофагами находились на дне погребальной шахты глубиной 11 метров. В ближайшее время Министерство по делам древностей продемонстрирует статую публике и сделает официальное объявление об этой находке.

Пока же сообщается, что артефакт находится в достаточно хорошеем состоянии. Эта статуя была изготовлена из бронзы и инкрустирована драгоценными камнями: красным агатом, бирюзой и лазуритом. Ее высота составляет 35 сантиметров. На основании выгравировано имя владельца - "Бади Амун".

В египетской мифологии Нефертум - это бог растительности. Известно несколько версий о его происхождении. Согласно наиболее популярной он был сыном богини войны Сехмет и Птаха - одного из богов-творцов. Другая версия гласит, что Нефертум вырос из тела богини полей. К слову, его имя означает "прелестное дитя богов".

Как правило, Нефертум чаще изображался в виде младенца, сидящего на цветке лотоса, или юношей с цветком лотоса на голове. В данном случае мы видим второй вариант.

Как уже рассказывала "РГ", ранее та же самая археологическая команда в Саккаре обнаружила коллекцию из 27 неповрежденных и запечатанных саркофагов, а чуть позже нашла погребальную шахту с саркофагом "смотрителя престолов".