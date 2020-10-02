Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян не заниматься самолечением, а при первых признаках простуды вызывать врача. Об этом она сообщила в рамках посещения кинологического центра, транслирует ее высказывания телеканал "Россия 24".

"Если у вас обнаружены первые признаки простудных заболеваний, вам кажется, что они простудные, не занимайтесь самолечением. Обязательно вызовите врача для того, чтобы было назначено адекватное лечение, соответствующее поставленному диагнозу. Если все мы будем это соблюдать, я думаю, что это залог успешной победы над коронавирусом", - предостерегла Татьяна Голикова.

Она также отметила высокую готовность медицинских организаций к возможному наплыву пациентов. "У нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной защиты, лекарственного обеспечения", - отметила она.

"Вы знаете, что на пострегистрационных исследованиях находятся первая российская вакцина, на подходе, прямо, в октябре вторая российская вакцина, которая тоже войдет в третью фазу новосибирского Центра "Вектор" Роспотребнадзора. Еще одна вакцина находится российская на клинических исследованиях, это вакцина института Чумакова", - уточнила Татьяна Голикова.