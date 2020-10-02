Трамп не будет никому передавать ядерный чемоданчик

Президент США Дональд Трамп не будет даже частично передавать свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу в связи с тем, что заразился новым коронавирусом. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли также подтвердил, что американский лидер чувствует себя хорошо и "сможет выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления".
"Президент и первая леди планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления", - говорится в письменном заявлении Конли в адрес пресс-секретаря Трампа.
В то же время Трамп отменил в пятницу поездку во Флориду и выступление на митинге.