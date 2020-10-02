Трубоукладчик "Академик Черский" покинул германский порт Мукран

Российское трубоукладочное судно "Академик Черский" после нескольких месяцев непрерывного простоя покинуло в четверг немецкий порт Мукран - логистическую базу "Северного потока-2". Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов.

Спустя несколько часов, судно остается в незначительной удаленности от порта, но его движение прекратилось. По данным порталов, возвращение "Академика Черского" обратно в порт Мукран запланировано на май 2021 года, пишет РИА Новости.

Напомним, первого октября компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2" получила разрешение датского энергетического агентства на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании. Оно выдано с условием выполнения ряда требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода. Указывается, что использование газопровода возможно только после испытаний хотя бы одной из двух его линий.

Мощность строящегося газопровода "Северный поток-2" составит 55 млрд кубометрв газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию.