У Toyota RAV4 появилась новая комплектация и поддержка смартфонов

Российское представительство Toyota сообщило, что дилеры марки начали приём заказов на Toyota RAV4 в новой "средней" комплектации Style. Вместе с выходом на рынок этого исполнения все версии кроссовера получили мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Комплектация Style основана на самой продаваемой версии Toyota RAV4 - "Комфорт", которую выбирает 63% покупателей кроссовера.

RAV4 Style имеет двухцветный окрас кузова, правда, без альтернативы: чёрная крыша и белый кузов с эффектом перламутра. В чёрный также выкрашены корпуса зеркал заднего вида, решётка радиатора, диски, накладки на крышке багажника и бамперах.

Салон получил свою порцию "стайла": эксклюзивную отделку из комбинации кожи и искусственной замши.

Во всех комплектациях, кроме базовой "Стандарт", Toyota RAV4 оснащается мультимедийной системой с экраном 8 дюймов (в начальной версии тачскрин на дюйм меньше) и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota RAV4 Style предлагается с двигателями объёмом 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с., первый агрегатируется вариатором, второй - 8-диапазонным "автоматом". Привод - полный.

Цена на новинку стартует от 2 289 000 рублей - столько просят за 149-сильную версию, за вариант с мотором помощнее - 2 493 000 рублей. Купить Toyota RAV4 в базовой версии исполнения можно минимум за 1 863 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.