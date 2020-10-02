Ученые выявили новые способности коронавируса

В десять различных форм трансформируются белковые шипы коронавируса SARS-CoV-2 для того, чтобы легче проникать в организм. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает канал Fox News.

Лабораторный эксперимент показал, что шипы вируса могут меняться, становясь более цепкими. При этом ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения. Исследованием занималась научная группа из Института Фрэнсиса Крика, уточняет РИА Новости.

Ученые полагают, что все метаморфозы нового вируса обусловлены его защитными механизмами. В лабораторных условиях трансформация происходила всего за минуту, но в реальности для этого вирусу понадобится в разы больше времени.

Ранее сообщалось, что первая крупная партия вакцины от коронавируса появится в Москве в ноябре-декабре, а с января выпускать ее уже планируется в промышленных масштабах. Об этом рассказал мэр столицы. Во время пострегистрационного исследования вакцины в Москве уже привито порядка шести тысяч человек и около 600 медиков, которые тоже прошли вакцинацию.