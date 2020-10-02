В России разработают критерии для отличия самозанятых от предпринимателей

Министерство экономического развития России совместно с Федеральной налоговой службой разработают критерии, которые позволят отличать самозанятых граждан от предпринимателей. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом Камчатского края.

"Мы сейчас поставили задачу вместе с налоговой службой определиться до конца и дать публичное объяснение, когда трудовые отношения трансформируются в самозанятых, и что останется, условно, режимом самозанятости. Все-таки самозанятость должна быть определенной нишей, но она не должна полностью поглотить предпринимательство. Иначе предприниматели придут и скажут: а зачем нам тогда содержать фирму?", - цитирует Решетникова "Интерфакс".

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что это необходимо, в том числе потому, что "потом налоговая служба будет считать применением механизмов оптимизации". По его словам, также правительству предстоит решить вопрос о том, должны ли самозанятые маркировать свой товар?

"Возникает тысяча этих нюансов, на которые надо давать ответы, если мы хотим, чтобы этот сектор развивался. А мы хотим, чтобы он развивался, потому что у нас по состоянию на начало сентября 1 миллион 150 тысяч самозанятых", - отметил министр.

Как ранее писала "РГ", президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что с первого июля право вводить специальный налоговый режим для самозанятых появится у всех регионов России - это уже не пилотный вариант для нескольких регионов. В настоящий момент он уже действует в 84 субъектах РФ.

Налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет четыре процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и шесть процентов - при работе с юридическими структурами.