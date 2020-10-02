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02.10.2020 11:13
Рубрика: Общество

Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

Текст: Ольга Игнатова
Для победы над коронавирусом потребуется еще довольно много времени. Лишь к концу 2021 года, по мнению
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академика РАН Виталия Зверева, можно будет говорить, что пандемия новой коронавирусной инфекции прекратится.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет", - высказал ученый свою точку зрения агентству "Интерфакс". Он отметил, что сегодня, по разным оценкам, 30-40% населения уже имеют антитела к COVID-19.

Однако, по словам Зверева, этого пока еще недостаточно. Пока у 70% населения не будет иммунитета к коронавирусу, заболеваемость продолжит расти. До конца года, по оценкам ученого, возможен подъем заболеваемости, а вот в январе-феврале следующего года она пойдет на спад. Пока же вирус просто будет "путешествовать" внутри страны. Люди перемещаются, а вместе с ними перемещаются и болезни. Также вирус будут завозить и из-за границы - из тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение.

Пока же в России подъем заболеваемости хоть и есть, но он не такой серьезный, как был весной. "Есть обеспеченность койками, врачами, лекарствами, нечего бояться", - подчеркнул Зверев. Академик напомнил, что подъем заболеваемости коронавирусом в феврале-марте шел практически в геометрической прогрессии, а сейчас, по его оценке, мы фактически на плато по заболеваемости.

Поэтому Зверев считает, что никаких особых ограничительных мер вводить не стоит. "Как показал опыт, люди, находящиеся на изоляции, здоровее не становятся, хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить медпомощь", - отметил ученый. Он напомнил, что после снятия ограничений количество обращений к врачам на 100% превысило обычные цифры. Зверев также раскритиковал практику онлайн-образования. "Немцы говорят, что самые большие потери произошли из-за того, что не удалось дать полноценное образование школьникам и студентам", - рассказал он. И добавил, что без массовых мероприятий обойтись вполне можно, но вот полностью закрывать людей нельзя, это чревато серьезными последствиями. "Народ уже не отреагирует на это", - подчеркнул он.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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