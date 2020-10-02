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Рубрика: В мире

Заболевший коронавирусом Трамп останется в Белом доме

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результат на COVID-19. Их немедленно поместили на двухнедельный карантин в Белом доме. Как отметил президент, здесь он пройдет "процесс восстановления". Врач Трампа Шон Конли выступил с заявлением, в котором говорится, что Дональд Трамп и первая леди планируют оставаться в своей резиденции в Белом доме до выздоровления.

"Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без сбоев во время процесса выздоровления, и я буду держать вас в курсе любых будущих событий", - говорится в заявлении, которое цитирует ВВС.

Фото: Reuters
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Под вопросом оказалось участие кандидата от республиканцев во втором раунде теледебатов, который запланирован на 15 октября во Флориде. "Мы справимся с этим", - написал 74-летний Трамп, относящийся к группе риска в силу возраста и из-за проблем с повышенным содержанием сахара в крови.

Положительный тест Трампа последовал за новостями о том, что 31-летняя Хоуп Хикс, главный советник и доверенное лицо, дала положительный результат на новый коронавирус. Хикс регулярно путешествует с президентом на Air Force One и вместе с другими старшими помощниками, включая зятя Трампа Джареда Кушнера, сопровождала главу Белого дома в Огайо на дебаты в Миннесоту на предвыборную кампанию, сообщает Reuters.

Трамп, которого регулярно проверяют на наличие вируса, вызывающего COVID-19, в последние недели придерживается строгого графика поездок по стране, проводя митинги с участием тысяч сторонников в преддверии выборов 3 ноября. Он придерживался плотного плана поездок, несмотря на предупреждения специалистов общественного здравоохранения, возражающих против проведения мероприятий с большим скоплением людей. Трамп подвергся резкой критике за его ответ на пандемию коронавируса, унесшую жизни более 200 тысяч человек только в Соединенных Штатах. Президент, напротив, всячески рекламировал свои усилия в борьбе с коронавирусным кризисом.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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