Захарова: Россия применит белорусские санкции против ЕС

Москва неожиданно для многих оказалась в бурном водовороте политического противостояния Брюсселя и Минска.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несколько десятков европейских официальных лиц, против которых Минск накануне ввел визовые санкции, теперь не смогут попасть и в Россию.

"В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего дня, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

С учетом того, что принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял, в ближайшее время возможны неприятные неожиданности при въезде в ЕС отдельных российских чиновников и депутатов.