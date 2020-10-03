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03.10.2020 00:01
Рубрика: Общество

Как собак учат распознавать COVID-больных по запаху

Текст: Ирина Невинная
Пироговский центр принимает участие в подготовке собак, которых обучают распознавать людей с ранними стадиями коронавирусной инфекции. Специалисты учреждения разработали концепцию этого исследовательского проекта.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Он основан на способности собак чувствовать и реагировать на изменение концентраций в воздухе сочетания комплекса органических соединений, которые выделяют люди в окружающую среду, пояснили в Пироговском центре. Проще говоря, запах инфицированных коронавирусом отличается от запаха здоровых людей.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Но для того, чтобы научить собак специфическому запаху больных COVID-19, нужны соответствующие биообразцы. Пироговский центр в рамках проекта предоставил образцы мочи и пробы выдыхаемого воздуха, собранные у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также у здоровых добровольцев.

Интересно, что сбор биоматериалов от больных COVID-19 необходимо было проводить еще до начала лечения - ведь когда пациент начинает принимать лекарства, его запах меняется. В результате собаки могут научиться выявлять не специфический запах зараженных коронавирусной инфекцией, а изменения в запахе, характерные для проводимого (однотипного) лечения. А для ранней диагностики заболевания собаки должны реагировать на запах людей, которые заразились, но могут еще об этом не подозревать.

По итогам обучения на образцах мочи получены предварительные положительные результаты, рассказали в Пироговском центре. Сейчас проводится закрепление выработанных навыков у собак. Следующий этап - тренировка навыка распознавания больных COVID-19 с применением в качестве носителя запаха использованных одноразовых медицинских лицевых масок.

Общество Здоровье Общество Природа Пандемия коронавируса COVID-19

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