Как собак учат распознавать COVID-больных по запаху

Он основан на способности собак чувствовать и реагировать на изменение концентраций в воздухе сочетания комплекса органических соединений, которые выделяют люди в окружающую среду, пояснили в Пироговском центре. Проще говоря, запах инфицированных коронавирусом отличается от запаха здоровых людей.

Но для того, чтобы научить собак специфическому запаху больных COVID-19, нужны соответствующие биообразцы. Пироговский центр в рамках проекта предоставил образцы мочи и пробы выдыхаемого воздуха, собранные у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также у здоровых добровольцев.

Интересно, что сбор биоматериалов от больных COVID-19 необходимо было проводить еще до начала лечения - ведь когда пациент начинает принимать лекарства, его запах меняется. В результате собаки могут научиться выявлять не специфический запах зараженных коронавирусной инфекцией, а изменения в запахе, характерные для проводимого (однотипного) лечения. А для ранней диагностики заболевания собаки должны реагировать на запах людей, которые заразились, но могут еще об этом не подозревать.

По итогам обучения на образцах мочи получены предварительные положительные результаты, рассказали в Пироговском центре. Сейчас проводится закрепление выработанных навыков у собак. Следующий этап - тренировка навыка распознавания больных COVID-19 с применением в качестве носителя запаха использованных одноразовых медицинских лицевых масок.