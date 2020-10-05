Группа аферистов для реализации криминальной схемы выбирала участки дороги, не оборудованные камерами видеонаблюдения. Они целенаправленно подыскивали водителей пожилого возраста, после чего инсценировали ДТП с их участием.

Далеко не всегда ДТП, в которое вы попали, - настоящее, а не подстроенное. Дождитесь инспектора. Фото: iStock

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в процессе автоманеврирования один из подозреваемых бросал в машину потенциальной жертвы предмет для создания звукового эффекта, имитирующего удар. Нередко бросали кусок хозяйственного мыла. С одной стороны, это лучше других имитировало удар якобы в человека, с другой - не оставляло улик, если афера вдруг будет раскрыта.

После остановки соучастники отвлекали водителя, наждачной бумагой наносили потертость на кузов его автомобиля и предъявляли претензии по поводу якобы совершенного ДТП, демонстрируя заранее поврежденное боковое зеркало своей машины.

Один из участников группы исполнял роли госавтоинспектора и страхового агента, с которыми потерпевшего связывали по телефону.

Сначала лжеинспектор ГИБДД разъяснял потерпевшему ответственность за якобы совершенное правонарушение, угрожая лишением водительских прав и предлагая разобраться на месте ДТП. Затем мнимый страховой агент называл пенсионеру сумму, которая требуется на ремонт транспорта. Еще одна соучастница, 60-летняя женщина, сидела за рулем якобы поврежденной машины. Она выдавала себя за руководителя предприятия, опаздывающего на важную встречу, просила ускорить решение вопроса до приезда сотрудников полиции.

После получения денег злоумышленники скрывались с места происшествия.

Существуют более десятка видов автоподстав. Имитация столкновения, подрезание - это уже стало классикой для мошенников на дорогах

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Домодедово при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали всех предполагаемых участников группы. Полицейские изъяли автомобиль, который использовался для реализации аферы. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По предварительным данным, подозреваемые причастны к совершению других автоподстав.

Вообще же, существуют более десятка видов автоподстав. Имитация столкновения, так называемое подрезание или "коробочка", когда водителя вынуждают врезаться во впереди идущий автомобиль, - это уже стало классикой для мошенников на дорогах. Могут даже специально сдать назад на светофоре, чтобы потом обвинить вас в несоблюдении дистанции.

Но появились и новации. Вот один из новых приемов развода водителей. Когда хозяин оставляет автомобиль без присмотра, например на стоянке возле дома, преступники незаметно заталкивают некий предмет в выхлопную трубу. Иногда шприцем впрыскивают под капот немного антифриза или моторного масла.

Затем мошенники "пасут" жертву, следят за машиной. Когда забит глушитель, в автомобиле пропадает тяга и мотор глохнет. В случае распыления горючего вещества под капотом, когда мотор нагревается, в салоне появляется дым и неприятный запах. Водитель - чаще всего жертвой становятся дамы - останавливается, чтобы осмотреть машину. И тут на сцене появляется "участливый" водитель, вызвавшийся помочь беззащитной женщине. И буксирует ее в нужный автосервис.

В сервисе "знакомые мастера" уверяют даму, что у автомобиля следует заменить двигатель. Ничего не поделаешь, хозяйка машины соглашается. А после окончания "работ" ей предъявляют счет за все услуги. А это десятки тысяч рублей.