Цирк объяснил гибель рабочего в клетке с медведем

Работник московского цирка на проспекте Вернадского Валентин Булич нарушил технику безопасности, войдя в клетку к медведю. Об этом представители учреждения культуры заявили, комментируя гибель своего сотрудника.

Валентин Булич, как объясняют в цирке, достаточно давно работал с животными. В цирк он пришел несколько месяцев назад. Когда у артистов был выходной, сотрудник цирка без видимых причин вошел в клетку и закрылся там. Коллеги попытались спасти его и вызвали медиков. В больнице мужчина скончался. Цирк выразил соболезнования родным Валентина Булича.

Как уже писала "РГ", после гибели рабочего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.