СК и МВД опровергли информацию о задержании сына Фургала

Управления следственного комитета и МВД по Хабаровскому краю опровергли информацию о задержании в понедельник сына экс-губернатора региона Сергея Фургала.

"Распространяемая в ряде СМИ информация со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах СК РФ не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, полиция также подтвердила, что сына политика не доставляли в территориальные подразделения МВД.

Напомним, что Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Его подозревают в организации убийств и покушении на убийство конкурентов по бизнесу. Ему продлили арест до 9 декабря.