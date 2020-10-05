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05.10.2020 16:05
Рубрика: Происшествия

СК проверит псковскую школу, где дети на линейке упали в обморок

Текст: Вера Черенева

Следственный комитет Псковской области начал проверку обстоятельств, при которых ученики школы в городе Великие Луки потеряли сознание на торжественной линейке. В ведомстве обещают дать оценку действиям всех лиц, которые отвечают за безопасность учебного процесса.

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В пресс-службе правительства Псковской области сообщают, что сейчас 13 школьников находятся в Великолукской детской областной больнице. Трое детей - в состоянии средней тяжести, еще десять - в удовлетворительном.

Также в пресс-службе правительства региона отметили, что изначальное сообщение, что на линейке упали в обморок 13 детей, не совсем верно. Потеряли сознание трое учеников, остальные пожаловались на плохое самочувствие.

Что произошло в учебном заведении, пока неясно. Ни в одном из ведомств не могут сказать, в чем причина того, что дети себя плохо почувствовали.

Сейчас власти региона собирают информацию о происходящем в Великих Луках. Пользователей просят сообщать на официальные аккаунты региона в соцсетях обо всем, что им известно о ЧП в Великих Луках. Обратившимся гарантируют конфиденциальность.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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