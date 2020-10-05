В Крыму военных осудили за похищение наркодилера

Крымский гарнизонный военный суд признал виновными в похищении человека двух военных и одного гражданского лица. Всем им вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Организатором преступления суд признал бывшего капитана Озадовского, создавшего преступную группу с целью наживы. У него возникла идея похитить наркодилера, чтобы вымогать у него деньги. Для реализации этого плана он привлек знакомого прапорщика и еще одного гражданского.

Суд признал Озадовского виновным в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в вымогательстве. Бывший военный лишен звания "капитан" и приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его подельник также лишен воинского звания "прапорщик" и приговорен к лишению свободы на пять лет. Третий участник преступной группы, гражданский, признан виновным в похищении человека совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и один месяц, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в Южном окружном военном суде.

В июне нынешнего года Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военнослужащим-призывникам, совершившим разбойное нападение и избившим человека. В декабре прошлого года самовольно покинув часть в поселке Гвардейское вблизи крымской столицы, эти двое напали на случайного прохожего, жестоко избили его и отобрали мобильный телефон. Суд приговорил одного из них к трем годам лишения свободы, а другого к трем годам и двум месяцам наказания в колонии общего режима.

В августе 2019 года Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении двух военных, по ошибке запустивших авиационную ракету Х-29ТД. Материальные потери государства от действий двух обвиняемых суд оценил в 46 миллионов рублей, обязав их частично компенсировать ущерб.