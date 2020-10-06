Госсекретарь США прибыл в Японию

В Токио начались переговоры госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки и двусторонних отношений, а также меры по борьбе с COVID-19.

После этого руководителя американской дипломатии в своей резиденции примет премьер Японии Ёсихидэ Суга. Глава японского правительства впервые встретится с Помпео в новом статусе - после смены правительства, которая последовала за отставкой Синдзо Абэ. Напомним, что последний вынужден был уйти со своего поста по состоянию здоровья.

Кроме того, вечером в японской столице состоятся консультации в четырехстороннем формате с участием глав внешнеполитических ведомств США, Японии, Австралии и Индии. Речь там пойдет о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).

Изначально Майк Помпео в рамках своего азиатского турне планировал, кроме Японии, сделать остановки в Монголии и Южной Корее. Однако после заражения американского президента Дональда Трампа коронавирусом госсекретарь внес изменения в график, отложив посещение Улан-Батора и Сеула на неопределенный период. После пребывания в Токио Помпео должен вернуться в США.