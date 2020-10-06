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06.10.2020 17:41
Рубрика: Легковые авто

Great Wall выкупает у General Motors остановленные заводы в Азии

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Антон Ваганов/ТАСС Фото: Антон Ваганов/ТАСС
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Китайский Great Wall Motor скупает автозаводы американского General Motors.

Фото: Хавал-клуб
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Китайцы выкупили предприятие GM в Районге, Таиланд. Оно было открыто в 2000-м, на нем американцы прежде производили внедорожники и пикапы Chevrolet моделей Colorado, Trailblazer и Captiva. Мощности позволяют выпускать до 80 тысяч машин в год. Переговоры о покупке этого предприятия начались в феврале 2020-го, а саму сделку закрыли к началу октября. Китайский концерн намерен сделать из этого завода плацдарм для покорения рынков Юго-Восточной Азии. Здесь будут выпускать как обычные автомобили с ДВС, так и инновационные электромобили. Помимо Great Wall планируется выпуск автомобилей бренда Haval (входит в состав концерна).

Также Great Wall с января ведет переговоры о приобретении завода GM в Талегаоне в Индии - эта площадка китайскому автопроизводителю нужна для укрепления позиций на индийском рынке. В настоящее время переговоры временно приостановлены из-за обострения пограничного конфликта между Индией и Китаем, случившегося летом 2020 года. Тем не менее Great Wall не отказывается от намерения приобрести завод у американцев и ждет стабилизации отношений между странами для детализации условий сделки, пишет Autocar India.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Напомним, GM еще в конце 2018-го принял очередную программу оздоровления своего бизнеса, один из ключевых пунктов которой - сокращение присутствия на рынках развивающихся стран. Эта программа коснулась и работы концерна в России - американцы в конце 2019 года вышли из совместного предприятия GM-AvtoVAZ, продав свою долю ВАЗу. Кроме того, на собственный завод в Санкт-Петербурге, остановленный еще в 2015-м, GM в 2020-м наконец нашел покупателя - это корейская Hyundai Motor.

#Great Wall