Яхта "Сибирь" под флагом "РГ" прошла путем Беллинсгаузена и Лазарева

Международный проект, приуроченный к 200-летию открытия Антарктиды, завершен. Спустя 15 месяцев после старта яхта "Сибирь" вернулась домой. Отважные моряки решили повторить путь великих мореплавателей - Беллинсгаузена и Лазарева. Причем не на военном корабле, а на небольшом паруснике. И сделали это.

Осуществить дерзкий проект путешественникам помог президентский грант. На всем пути экспедицию сопровождал флаг "Российской газеты".

О трудностях, с которыми столкнулся экипаж, наверное, можно написать книгу.

- Яхту не щадили шторма. Мы прошли более 30 тысяч морских миль, от Арктики до Антарктики и обратно. Посетили более 40 портов в 17 государствах. Обрели много друзей. Вернулись целыми и невредимыми. И самое главное - достигли основной цели экспедиции - Антарктиды. Конечно, эпидемия COVID существенно осложнила наше возвращение, закрыв все порты. И из-за обстоятельств непреодолимой силы маршрут и планы пришлось менять. Но это уже детали, - поделился с "РГ" капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков.

Специально, чтобы поздравить отважных путешественников с возвращением, в Омск приехал заместитель генерального директора "Российской газеты" Андрей Першин:

- Год назад в Питере на причале имени лейтенанта Шмидта мне посчастливилось участвовать в проводах яхты "Сибирь" в кругосветное плавание. Парусник в далекий поход провожали четыре адмирала, торжественным маршем прошли моряки Балтфлота. В Неву в отличие от Иртыша заходят океанские лайнеры, боевые корабли водоизмещением в тысячи тонн. На этом фоне подумалось: как такая маленькая яхта может с ними тягаться? Как она будет справляться с десятиметровыми волнами в открытом море? Но благодаря сибирскому несгибаемому характеру, мастерству капитана, слаженности экипажа они все преодолели. Виват!

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Светлана Сибина

Шестеро смелых

Яхта "Сибирь", построенная более двух десятков лет назад, действительно довольно компактна. Имея длину 12,5 метра, она способна вместить не более восьми человек. Чтобы команда в долгом пути по морям-океанам чувствовала себя относительно комфортно, было решено сформировать ее из шести человек. А поскольку желающих стать участниками уникального проекта оказалось в двадцать раз больше, состав экипажа решили сделать сменным, отобрав 25 самых подготовленных яхтсменов из разных регионов России.

Маршрут яхты, стартовавшей из Омска, лежал по Иртышу, Оби, Обской губе, арктическим морям, Беломоро-Балтийскому каналу к Санкт-Петербургу. Отсюда, из Кронштадта, начали свой исторический путь к Антарктиде военные парусники Беллинсгаузена - Лазарева. Главная цель экспедиции - рассказать всему миру, как это все происходило 200 лет назад, какова роль России в открытии Белого континента.

То, что на отдельных участках океана волны могут достигать 20 метров, моряков не пугало.

- Мы укрепили корпус судна, установили дизель-генератор, а также альтернативные источники энергии - ветрогенератор и солнечные батареи. Поставили опреснитель, пошили новые паруса. На месте рулевого смонтировали укрытие от непогоды. Для дополнительных парусов установили бушприт, на корме разместили антенны. Надеюсь, и ангел-хранитель тоже не подведет, - обнадежил "РГ" перед стартом капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков. - Таким маршрутом яхта идет впервые, но мы уже имеем опыт кругосветных походов по северным морям.

Летающие тарелки

Поначалу все шло как по маслу. Матросы, сменяя друг друга, несли вахту, дежурили по камбузу. На завтрак - яичница или геркулес, на обед - борщ или уха. А матрос Сергей Лебединский даже умудрился приготовить в духовке мясо по-французски. Однако выход в открытое море разом изменил эту идиллию.

- Качка отбивает всякий аппетит. К тому же, когда штормит, готовить очень трудно. Кастрюли валятся с плиты, тарелки летают. В лучшем случае можно электрочайник вскипятить и заварить лапшу, - признаются матросы.

По словам старпома Владимира Заздравных, чтобы на яхте ничего не летало и не падало, во время болтанки все приходится крепить. Чтобы не свалиться с полки, спать моряки укладываются на полу, привязываясь к неподвижным частям яхты, которые неподвижными, когда все качается, назвать сложно. Да и сон в таких условиях - сплошное наказание. Отоспаться можно только во время штиля или в порту.

Так или иначе, но затяжные шквалы с сильнейшим ветром и четырехметровыми волнами подкосили половину экипажа. Один матрос не выдержал испытания изнуряющей бессонницей и тяжелой работой, другой сорвал спину, у третьего обострилась морская болезнь, причем настолько, что он находился в полной прострации, теряя память. Через три месяца плавания омичу, всю жизнь мечтавшему о кругосветке, пришлось сойти на берег.

Народная дипломатия

В какой порт ни заходила кругосветная экспедиция, везде ее встречали буквально с распростертыми объятиями. В большинстве - ностальгирующие по России соотечественники, которых судьба раскидала по всему миру.

- Мы прошли десятки городов и всякий раз убеждались, что народная дипломатия - это самое сильное средство объединения. Каких бы политических взглядов люди ни придерживались, они всегда готовы к дружескому общению, - констатирует Сергей Щербаков.

Неизменно интерес к кругосветке проявляли местные журналисты. Не стал исключением и Порту, куда для починки после пятидневного шторма зашла "Сибирь". В сюжете программы теленовостей BD (BuenosDias) журналисты рассказали и о самой экспедиции, и о встрече экипажа яхты с жителями острова Гран-Канария. Оказались российские яхтсмены и в центре национального праздника, устроенного жителями городка Минделу (Кабо-Верде) в честь международной трансатлантической регаты ARC 2019. В Лас-Пальмасе прямо у борта яхты местные танцовщицы под барабаны, гитары и кастаньеты дали для них импровизированный концерт. Островитяне организовали яркое, зажигательное карнавальное шествие в стиле фламенко.

Специальную программу для встречи с путешественниками подготовило посольство России в Бразилии. Подходили к яхте и обычные люди, которые живо интересовались историей и трудностями похода, предлагали путешественникам помощь. А потом рассказывали об экспедиции всем своим друзьям в Сети.

Путешествие по океану доставило морякам немало сюрпризов.

- Полной неожиданностью для нас стал визит летучих рыб. Залетали на палубу шальные кальмарчики, которые оказались довольно вкусными, - рассказал матрос Евгений Забродин. - В районе экватора удалось поймать три корифены килограммов по 20. Мясо у махи-махи (так называют ее местные аборигены) просто отменное. Пальчики оближешь!

Приближение "Сибири" к Пуэрто-Сан-Хулиан сопровождала огромная стая белых дельфинов. А у берегов Белого континента постоянными гостями были любознательные и приветливые пингвины. Хорошая примета, считают моряки.

Голубая мечта Остапа Бендера Рио-де-Жанейро, куда яхта зашла аккурат под Новый год, также оставила у российских моряков неизгладимые впечатления. Россиянам предоставили бесплатную стоянку в одном из фешенебельных яхт-клубов. А генконсул Владимир Токмаков признался, что очень внимательно следит за ходом экспедиции. В списке новых знакомых - основатель Бразильской балетной школы Татьяна Лескова, потомок декабриста Михаила Лунина и многие другие. А напоследок жена консула самолично сварила для яхтсменов варенье из манго и напекла пирожков.

Знакомство с обитателями антарктических вод. Фото: Омский яхт-клуб

Последний бросок

Сразу как отгремели новогодние салюты, яхта "Сибирь" взяла курс на Антарктиду. Но перед этим парусник основательно подремонтировали. Стихия не давала яхтсменам расслабиться, морская вода разъедала буквально все, экипаж постоянно был в работе. Перед последним этапом яхту утеплили, оснастили барабанами с плавающими концами: без них не устоять в антарктических заливах, не уберечься от ударов о скалы. Моряки также обновили электронные карты, с неточностью которых столкнулись в пути. Команде предстояло преодолеть самый опасный участок кругосветки - пролив Дрейка, который бывалые мореходы именуют "кладбищем кораблей".

Следуя опасным маршрутом, яхтсмены старались не рисковать. Отстаивались в закрытых бухтах, чтобы переждать бурю. А мир следил за курсом парусника, затаив дыхание.

16 февраля. Сообщение капитана: "Идем на всех парусах, до острова Нельсон - 270 миль. Пока судьба нам благоволит. Море относительно спокойно. Для Дрейка, на который надвигается мощный циклон, чудо! Надо успеть. Думаю, успеем..."

18 февраля. Сообщение капитана: "Сбылась мечта, мы на Беллинсгаузене! Достаем флаги! Долетели за четыре дня. Стихия нам дала шанс, мы его использовали. Ангел-хранитель с нами!"

Увы, на этом благополучие путешественников закончилось. Дрейк включил "красный". А у "Сибири" обнаружились технические проблемы. Стихия не пощадила валовую линию. Чтобы понять причину возникшей вибрации, капитан лично погрузился с аквалангом под воду. И понял, что с такой поломкой коварный пролив яхта точно не преодолеет. Парусник надо поднимать.

- Без посторонней помощи не уйдем. Нам крайне важно добраться до Большой земли, до первого порта. Привести судно в порядок и продолжить экспедицию, - констатировал Сергей Щербаков.

Несмотря на то что "Сибирь" застряла на самом краю Земли, тревожный сигнал услышали. Готовность выручить экспедицию выразили сразу три российских судна. Доставить яхту до ближайшего порта взялся "Академик Трешников". Однако и этим планам не суждено было сбыться.

Из-за пандемии коронавируса все порты следования кругосветки разом закрылись. Без возможности пополнять запасы продовольствия, осуществлять текущий ремонт продолжать путь под парусами оказалось опасно и бессмысленно. Единственное решение - не покидать борт судна до вод Балтики.

- Огромное спасибо за это начальнику станции Беллинсгаузен Виктору Веледину, капитану "Академика Трешникова" Дмитрию Карпенко, начальнику экспедиции Вячеславу Мартьянову, боцману Андрею Любимову, главному механику Александру Васильеву и многим другим. Они подняли яхту, помогли отремонтировать, приняли нас в команду. То, что они появились на нашем горизонте, - просто подарок судьбы, - считает Щербаков.

Мелкие ремонты приходилось делать на ходу. Фото: Омский яхт-клуб

Рейс памяти

Самостоятельно в обратный путь яхта "Сибирь" смогла отправиться только 1 августа. Покинув гостеприимный Санкт-Петербург, парусник прошел маршрутом Памяти, посвященным 75-летию Великой Победы. На пути от Архангельска до Салехарда яхтсмены делали остановки в местах гибели советских кораблей, защищавших арктические рубежи Родины. В Белом, Баренцевом, Печорском, Карском морях спускали на воду венки. Итогом проекта станет документальный фильм, посвященный героям-пограничникам.

Домой!

На этапе завершения "Сибирь" неожиданно столкнулась с еще одной проблемой. Иртыш обмелел настолько, что потребовал углубления русла. К счастью, инвестор, вложивший в решение вопроса почти миллион рублей, нашелся очень быстро.

Впрочем, теперь уже все позади. Путешественники, которых уже окрестили "героями нашего времени", благополучно вернулись домой. Несмотря на трудности, свою главную миссию экспедиция выполнила. Прошла почти два десятка государств, 30 тысяч морских миль. И в честь 200-летия открытия Антарктиды установила на Белом континенте флаг России.

- В этом далеком походе вместе с мореходами были и миллионы читателей "Российской газеты", - говорит Андрей Першин. - Они сопереживали трудностям, радовались теплому приему яхтсменов в зарубежных портах. Мы благодарны команде за то, что флаг "РГ" был доставлен в Антарктиду. Для нас это имеет особое значение. В этом году "Российская газета" отмечает тридцатилетие.

Это путешествие имеет еще один важный пласт. Экипаж яхты "Сибирь" прошел курсом величайшего за последние 200 лет открытия. Экспедиция дала повод еще раз рассказать современникам о первооткрывателях Антарктиды, героических военных моряках - Фаддее Беллинсгаузене и Михаиле Лазареве. И не только на страницах "Российской газеты", но и в журнале "Родина".

Сбылась мечта: экипаж на Беллинсгаузене. Фото: Омский яхт-клуб

Визитная карточка

Сергей Щербаков - директор Омского яхт-клуба, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, президент Фонда поддержки спорта "Сибирские парусные экспедиции", заместитель председателя Омского регионального отделения "Русского географического общества".

Парусным спортом занимается с 1964 года. Первым в Омске стал мастером спорта СССР, мастером спорта международного класса, а в 2001 году - заслуженным мастером спорта России.

Спроектировал яхту "Сибирь", участвовал в ее строительстве и всех походах. До последней кругосветки лично прошел 100 тысяч морских миль и тысячи километров по рекам России.

Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Сергей Щербаков. Фото: Омский яхт-клуб

Конкретно

Пункты следования яхты "Сибирь"

Омск - Тобольск - Ханты-Мансийск - Салехард - Ямбург - Сабетта - Диксон - Харасавэй - Соловецкий остров - Петрозаводск - Санкт-Петербург (Россия) - Киль (Германия) - Амстердам (Нидерланды) - Брест (Франция) - Лиссабон (Португалия) - Лас-Пальмас - Канарские острова (Испания) - Прая (Кабо-Верде) - Ресифи - Рио-де-Жанейро (Бразилия) - Буэнос-Айрес - Рио-Гальегос- Ушуая (Аргентина) - Беллинсгаузен (Россия).