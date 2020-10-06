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Рубрика: Экономика

Защитная реакция

Мораторий на банкротства продлен на три месяца
Текст: Игорь Зубков
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве юрлиц и ИП из перечня наиболее пострадавших отраслей продлен на три месяца. Он распространяется, в частности, на предприятия, у которых основной ОКВЭД относится к гостиничному бизнесу, общепиту, сфере бытовых услуг, непродовольственной рознице. Постановление правительства об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мораторий на подачу кредиторами заявлений на банкротство был введен в начале апреля, на пике пандемии, его срок истек 6 октября. По данным Федеральной налоговой службы, на 1 октября его действие распространялось на 517 тыс. юридических лиц и 1,61 млн ИП.

Фото: OcusFocus / iStock
Число личных банкротств в России почти удвоилось

Под влиянием моратория количество решений судов о банкротстве компаний за январь - сентябрь сократилось на 19% (до 7,4 тыс.) по сравнению с тем же периодом 2019 года, число сообщений о намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве упало на 11,1% (до 19,2 тыс.), следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Решением правительства мораторий продлен до 7 января 2021 года, но это уже не распространяется на стратегические и системообразующие предприятия - их кредиторы с 7 октября вправе подавать заявления о банкротстве.

За юрлицами и ИП, которые остаются под защитой моратория сохраняется право заявить об отказе от него, для этого нужно опубликовать сообщение в Федресурсе. Тем, кто уже отказывался от моратория, после его продления нужно сделать это повторно. До сих пор, по данным Федресурса, отказы поступили от 708 юрлиц, среди них - публичные компании, которые могли сохранить возможность выплаты дивидендов только при условии отказа от моратория на банкротство.

В период действия моратория организации и ИП могут по решению арбитражного суда получить рассрочку по срокам уплаты просроченных обязательств.

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