Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. N 1587 г. Москва "О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников"

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Продлить срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, код основного вида деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности указан в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" (далее - перечень пострадавших отраслей российской экономики).

2. Федеральной налоговой службе размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

перечень кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, указанных в перечне пострадавших отраслей российской экономики (с обеспечением его актуализации в соответствии с изменениями, вносимыми в перечень пострадавших отраслей российской экономики);

изменения, внесенные в перечень пострадавших отраслей российской экономики, - в день вступления в силу акта, которым внесены изменения в перечень пострадавших отраслей российской экономики.

3. Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности по соответствующему виду экономической деятельности определяется по коду основного вида деятельности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу 7 октября 2020 г. и действует в течение 3 месяцев.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин