МВФ одобрил второй транш льгот по кредитам для 28 стран

Международный валютный фонд одобрил для 28 беднейших стран-членов продление льгот по кредитам еще на шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении организации.

"Срок первоначального моратория, принятого в апреле, истекал 13 октября. Тогда МВФ направил около 227 миллионов долларов этим странам на обслуживание долга. Второй транш будет намного больше - в районе 959 миллионов долларов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Предполагается, что помощь в выплате долга поможет этим странам высвободить ресурсы для борьбы с коронавирусом. Ранее эксперты ВОЗ заявили, что по итогам минувшей недели число заболевших в мире выросло более чем на два миллиона человек. По данным организации, число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на планете достигло 34 804 348.