ВОЗ: Число заболевших COVID-19 в мире увеличилось за неделю на два миллиона

В мире число заразившихся коронавирусом за минувшую неделю выросло более чем на два миллиона, что примерно соответствует показателям роста заболеваемости за предыдущие семь дней. При этом количество летальных случаев увеличилось на 39 тысяч, что на 7% больше, чем неделей ранее.

Такую информацию в понедельник озвучила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на планете достигло 34 804 348, а общее число умерших - 1 030 738, пишет ТАСС.

Специалисты отмечают, что самая тяжелая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, где общее число инфицированных составило почти 17 миллионов человек, умерли от коронавируса 614 тысяч пациентов. В регионе Юго-Восточной Азии заразились более 7,3 миллиона человек, а скончались 119 тысяч. В Европе общее число умерших превысило 240 тысяч, а заболели почти 6,2 миллиона.

Ранее эксперты ВОЗ заявили, что примерно каждый десятый человек мог быть инфицирован коронавирусом, в результате чего подавляющее большинство населения мира оказалось уязвимо для COVID-19. По словам Майка Райана, главного эксперта организации по чрезвычайным ситуациям, "мы вступаем в сложный период, болезнь продолжает распространяться".