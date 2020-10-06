Новый лесной пожар под Воронежем подошел к селу

В Воронежской области возник новый лесной пожар, угрожающий населенному пункту.

- В 14.30 у села Журавка Богучарского района начался ландшафтный пожар, перешедший в лесной. Площадь возгорания - более пяти гектаров, обстановка осложнена порывистым ветром. На месте работает семь единиц техники, группировка наращивается, на тушение направлены два самолета Бе-200. Сейчас усилия пожарных направлены на отсечение огня от села, - рассказали в региональном штабе пожаротушения.

Ранее спасатели сообщили о локализации двух крупных пожаров: в Бобровском районе горит сухой камыш в пойме реки Битюг на площади 150 гектаров, в под Новохоперском огнем охвачено 185 гектаров леса. В обоих случаях тушению мешает непроходимая местность.

Напомним, лесные и ландшафтные пожары в Воронежской области бушуют с середины сентября. В разных концах региона огонь уничтожил более 20 домов, несколько десятков нежилых построек. Люди не пострадали. В области введен режим ЧС.