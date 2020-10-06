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06.10.2020 17:34
Рубрика: Экономика

Собянин: На Кольцевую линию метро вышел поезд "Москва-2020"

Текст: Любовь Проценко
На Кольцевую линию подземки вышел первый поезд нового поколения "Москва- 2020". Стартовал он из электродепо "Красная Пресня" к станции "Белорусской".

Напутствуя новый состав в дорогу, мэр Москвы Сергей Собянин сказал:

- Сегодня большое событие - в первый рейс выходит поезд "Москва-2020", уникальный поезд, созданный российскими машиностроителями - давними партнерами Москвы, "Трансмашхолдингом". Вообще, целая эпоха перемен произошла в Московском метрополитене. За последние годы мы обновили 60% подвижного состава, а в 2017 году создали "Москву" - поезд мирового уровня.

Говоря о технических преимуществах новых вагонов, глава города рассказал:

- Поезд менее шумный, более комфортный, с широкими проемами двери, большими выходами, которые позволяют быстрее входить и выходить из метро. Я уверен, что он из самых лучших в мире поездов метро.

Много у "Москвы-2020" и других изюминок. Например, новейшая система информирования пассажиров с помощью увеличенных ЖК-дисплеев со схемой линии над дверьми, новых информационных дисплеев в консолях под потолком, увеличенных тач-экранов для построения маршрутов. Сориентироваться, где именно находится в данный момент поезд, пассажирам поможет светодиодная подсветка салона (под сиденьями и над окнами) - в цвет линии, по которой следует состав. А благодаря названию конечной станции следования состава, которая впервые в столичной подземке отображается снаружи на бортах вагонов, пассажиры будут избавлены от типичной ошибки "сел не в ту сторону".

Убедиться в достоинствах нового состава скоро смогут все москвичи - машиностроители уже готовы в массовом порядке производить новинку взамен прежних поездов, тоже достаточно неплохих. В частности, в предстоящем 2021 году весь подвижной состав на Кольцевой линии подземки полностью обновят за счет запуска поездов "Москва-2020".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Чем же еще отличается "Москва-2020" от своих предшественников? Во-первых, даже чисто внешне. Дизайн маски нового поезда выбрали сами горожане в ходе голосований, проходивших в выставочном павильоне МЦД на Киевском вокзале и в социальных сетях. Вариант, за который проголосовало большинство москвичей, разработан российскими машиностроителями совместно со всемирно известной итальянской компанией в сфере промдизайна - ItalDesign, известной своим сотрудничеством с Audi, Airbus, Nissan, McLaren, Lamborghini и другими крупными мировыми производителями транспортных средств.

Машинист войти в кабину сможет только по индивидуальной карте доступа, которая одновременно используется для запуска комплексной системы управления и обеспечения безопасности движения. Пульт стал более удобным: кнопок на нем стало почти вдвое меньше, зато появились широкоформатные сенсорные мониторы. Плюс удобное кресло с возможностью регулировки сиденья и подлокотников по высоте, а также положения спинки.

Кабина оснащена средствами контроля: педалью и кнопкой бдительности машиниста. Поезд сам подскажет машинисту наилучший выход из любой нештатной ситуации. Кроме того, кабина адаптирована к системе "Антисон", которая постоянно в режиме онлайн контролирует состояние машиниста во время движения поезда. Этой системой оборудованы все поезда и весь парк наземного городского транспорта - такого нет нигде в мире.

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В ближайшие годы Московский метрополитен планирует закупить еще свыше 170 поездов или более 1 300 вагонов нового поколения. Благодаря этому к 2023 году средний возраст вагонов в подземке снизится с 15 до 10 лет. Доля же современных поездов станет более 80%. Следом за обновлением подвижного состава на Кольцевой линии, в 2023-м будут также полностью заменены поезда на Калужско-Рижской линии. Новыми составами "Москва-2020" смогут пользоваться более 1,7 миллиона пассажиров этих линий. На Большой кольцевой линии, которая строится, несмотря на пандемию, ускоренными темпами, помимо "Москвы- 2020" будут курсировать современные поезда "Ока" и "Москва". В целом в российской столице к 2023 году окажется самый молодой парк вагонов метро по сравнению с метрополитенами Европы и Америки, подобному тому, как сегодня в Москве уже самый молодой парк автобусов.

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