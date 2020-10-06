Собянин объявил о запуске поезда нового поколения "Москва-2020"

"Сегодня большое событие. В первый рейс уходит поезд "Москва-2020" - уникальный поезд, который создан российскими машиностроителями, давними партнерами Москвы - "Трансмашхолдингом", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Запуск нового поезда станет важной вехой эпохи перемен в Московском метрополитене. Градоначальник отметил, что за последние годы удалось обновить 60% подвижного состава. Так, в 2017 году был создан поезд мирового уровня -"Москва", но, по словам мэра, "совершенству нет предела".

Уникальный поезд "Москва-2020" появится в московском метро уже в следующем году. "Этот поезд менее шумный, более комфортный, с большими выходами. И я уверен, что это один из самых лучших поездов. Коллеги готовы производить его в массовом порядке, взамен прежних", - добавил мэр.

Что изменится? Дверные проемы станут шире на 28 см, уровень шума снизится на 15 процентов. Кроме того, усовершенствуется и система информирования пассажиров за счет системы ЖК-мониторов, а также тач-экранов для построения маршрутов. А для пассажиров на платформе предусмотрены боковые маршрутные табло. Ещё одно новшество - снаружи на бортах вагонов будет отражаться название конечной станции следования состава.

Новым техническим решением по улучшению навигации станет светодиодная подсветка салона под сиденьями и над окнами, окрашенная в цвет линии следования поезда.

Разработчики позаботились и о девайсах пассажиров, увеличив количество USB-разъемов для их подзарядки до 320 штук. Располагаться они будут в том числе между сиденьями.

Все эти преимущества в скором времени смогут оценить пассажиры Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.

Между прочим, дизайн маски нового состава "Москва-2020" выбрали в ходе голосования в выставочном павильоне МЦД на Киевском вокзале и социальных сетях.