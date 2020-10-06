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06.10.2020 14:25
Рубрика: Происшествия

В Уфе троих экс-полицейских осудили за нападение на следователей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Трое бывших сотрудников полиции осуждены за превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении следователей Следственного комитета. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении следкома.

В Калмыкии троих экс-полицейских осудили по делу об убийстве

Как установил суд, в декабре 2018 года двое следователей следкома приехали в отдел полиции №11 Управления МВД России по Уфе, чтобы осмотреть место происшествия. Они проводили доследственную проверку по заявлению о применении насилия сотрудниками полиции в отношении несовершеннолетнего в помещении для административно-задержанных лиц дежурной части. Следователей сопровождали двое понятых.

Однако сделать намеченное представителям следкома не удалось, так как один из подсудимых, исполнявших на тот момент обязанности начальника отдела полиции, зная, кто прибыл в отдел и с какой целью, поручил двоим подчиненным - сотрудникам дежурной части - выдворить следователей из отдела вместе с понятыми. Исполнители сделали это, и в довольно грубой форме: суд установил, что полицейские применили физическую силу в отношении следователей и девушек-понятых, силой вывели их из дежурной части, при этом один из следователей получил телесные повреждения. Ему зажали ногу дверью. Медики зафиксировали травму ноги и синяки.

Подсудимые не признали вину в совершенном преступлении. Но по результатам служебной проверки их уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

- Суд назначил всем подсудимым наказание в виде условного лишения свободы: бывшему врио начальника отдела полиции сроком на два года, а двоим экс-сотрудникам дежурной части - на три и три с половиной года с испытательным сроком от двух до трех лет. Кроме того двоим бывшим полицейским запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение двух и трех лет, - уточнили в управлении СК по Башкирии.

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