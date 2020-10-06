В Кемерове арестовали на полгода владельца "Зимней вишни"

Новости

В Петербурге пугавшему травматом женщину и ребенка врачу велели сидеть дома 20:37
Путин оценил идею голосования только по партспискам 20:23
Жириновский предложил добавлять к отпуску день за участие в выборах 20:04
Путин обосновал запрет на экспорт "кругляка" 19:52
Путин согласился с идеей льгот для регионов с неблагоприятной демографией 19:46
Путин поддержал идею о компенсации аренды жилья для детей-сирот 19:40
Путин рассказал о планах по поводу нового здания Госдумы 19:31
Путин: Интересы производителей в авиации важнее интересов перевозчиков 19:26
Путин: Международные организации вмешивались в борьбу с террористами на Кавказе 19:18
Временный госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов 19:12
Белгосцирк ведет переговоры о возможных гастролях в России 19:00
Голикова и Попова сделали прививки от коронавируса 18:57
Премьер Киргизии подал в отставку 18:52
Российские аниматоры впервые получат субсидию на экспорт 18:51
Президент Киргизии заявил о готовности к переговорам 18:49
В Госдуме оценили выводы ОЗХО относительно якобы отравления Навального 18:38
Песков рассказал о планах Путина в день рождения 18:30
Песков опроверг информацию об обсуждении досрочных выборов в Госдуму 18:27
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе 18:21
Захарова: Российские СМИ подвергаются цензуре за рубежом 18:17
Найдена актриса на роль Алисы в новой версии сказки Льюиса Кэрролла 18:12
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 18:06
Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой 17:59
Школьница рассказала экспертам о проблемах паллиативной помощи в России 17:51
Great Wall выкупает у General Motors остановленные заводы в Азии 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
06.10.2020 14:42
Рубрика: Происшествия

В Кемерове арестовали на полгода владельца "Зимней вишни"

Текст: Наталья Граф
Фото: СК РФ/ РИА Новости Фото: СК РФ/ РИА Новости
Фото: СК РФ/ РИА Новости

Центральный районный суд Кемерова во вторник принял решение об аресте бывшего генерального директора и фактического руководителя застройщика ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" Вячеслава Вишневского.

Фото: РИА Новости
В Кемерове дело совладельца "Зимней вишни" направят в суд

- Установлен срок содержания его под стражей на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, то есть до 28 марта 2021 года, - сообщает Центральный районный суд.

Уголовное дело в отношении совладельца ТРЦ "Зимняя Вишня" суд начнет рассматривать 16 октября.

Вишневского обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе. По версии следствия, он передал семь миллионов рублей начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну и директору стройкомпании Никите Чередниченко. Это позволило Вишневскому провести реконструкцию торгового центра "Зимняя Вишня" без разрешения на строительство. А грубейшие нарушения противопожарной безопасности, допущенные при реконструкции здания второй очереди, и игнорирование проекта остались незамеченными.

Следователи считают, что это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Главное сегодня

Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой
Социальные карты московских пенсионеров и школьников будут приостановлены
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе
Электронные больничные появятся на портале госуслуг
Свыше 4000 человек заболели коронавирусом в Москве за сутки
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах