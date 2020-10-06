В Кемерове арестовали на полгода владельца "Зимней вишни"

Центральный районный суд Кемерова во вторник принял решение об аресте бывшего генерального директора и фактического руководителя застройщика ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" Вячеслава Вишневского.

- Установлен срок содержания его под стражей на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, то есть до 28 марта 2021 года, - сообщает Центральный районный суд.

Уголовное дело в отношении совладельца ТРЦ "Зимняя Вишня" суд начнет рассматривать 16 октября.

Вишневского обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе. По версии следствия, он передал семь миллионов рублей начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну и директору стройкомпании Никите Чередниченко. Это позволило Вишневскому провести реконструкцию торгового центра "Зимняя Вишня" без разрешения на строительство. А грубейшие нарушения противопожарной безопасности, допущенные при реконструкции здания второй очереди, и игнорирование проекта остались незамеченными.

Следователи считают, что это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.