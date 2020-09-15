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15.09.2020 16:05
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела в отношении совладельца "Зимней вишни"

Текст: Наталья Граф
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" и собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.

Фото: Рашит Салихов
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- Ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом - начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой, - сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По версии следствия в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой, ее сыну и директору ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко взятку в 7 миллионов рублей. Это позволило Вишневскому провести реконструкцию торгового центра "Зимняя Вишня" в Кемерово без разрешения на строительство. А нарушения, допущенные при реконструкции здания второй очереди и игнорирование проекта остались незамеченными.

Руководитель инспекции проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Это, по мнению СК, фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.

Поскольку Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Польши и экстрадировали в Россию по требованию Генеральной прокуратуры.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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