В мэрии Новосибирска прошли обыски

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников новосибирской мэрии. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий при заключении муниципальных контрактов по приобретению квартир в объектах долевого строительства.

- Проведены обыски в жилищах данных сотрудников мэрии города Новосибирска, а также в подразделениях мэрии, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Как ранее сообщала "РГ", В 2016 году городская администрация должна была приобрести жилье для новосибирцев, проживающих в аварийных домах. Сотрудники мэрии заключили контракты с застройщиками ООО "Доступное жилье Новосибирск" и ООО "НСК Девелопмент" на 249 миллионов рублей.

- Должностные лица мэрии Новосибирска, достоверно знали, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30 процентов от цены муниципальных контрактов, - рассказывает представитель СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. - Однако они умышленно нарушили порядок оплаты и незаконно перечислили этим фирмам полную стоимость контрактов.

Застройщики получили миллионы и вскоре обанкротились. В результате горожане, проживающие в аварийном жилье, так и не смогли переехать в новые благоустроенные квартиры. Строительство пяти многоквартирных домов по улице Большой и Зорге до сих пор не ведется. Государство потеряло более двухсот миллионов рублей, которые планировало потратить на помощь людям.