В Заполярье снят режим ЧС, введенный из-за разрушения моста

В Мурманской области официально снят режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен 11 июня из-за обрушения железнодорожного моста через реку Колу на перегоне Кола - Выходной. Об этом сообщили в областном правительстве.

Новый мост взамен разрушенного введен в эксплуатацию 28 сентября. Пока через него двигаются двигаться грузовые составы. С 12 октября по новому мосту начнут регулярное движение пассажирские поезда.

Мост через Колу обрушился 1 июня. Авария моста прервала железнодорожное сообщение Мурманска с "большой землей". Для минимизации последствий ЧП за 18 дней был построен обходной участок железнодорожного пути Блокпост 9 км - Выходной длиной 5,7 километра. Одновременно начались работы по восстановлению мостового переезда через Колу.