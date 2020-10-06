Назван виновный в срыве реконструкции набережной в Евпатории

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера управления строительного контроля дирекции ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", из-за действий которого не получилось в срок открыть после реконструкции набережную имени Валентины Терешковой в Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Бывшего сотрудника казенного учреждения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия (часть 3 статья 285 УК РФ). По данным следствия, при реализации ФЦП "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года" управление капстроительства городской администрации заключило с фирмой-подрядчиком муниципальный контракт на реконструкцию набережной и прилегающего сквера имени Караева с берегоукрепительными работами. Стоимость контракта составила 770 миллионов рублей.

Ответственный за строительный контроль на объекте инженер знал о допущенных подрядчиком нарушениях. Но, несмотря на это, не удостоверившись в неудовлетворительном качестве выполненных работ, подписал документы об их исполнении. Затем на счет подрядной организации поступили свыше 50 миллионов рублей. Также он принял неудовлетворительно возведенные волнорезы, из-за чего впоследствии пришлось их демонтировать за более чем 60 миллионов рублей.

- Действия инженера повлекли за собой причинение значительного материального ущерба бюджету Евпатории на общую сумму более 110 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе.

Следственный отдел по Евпатории направил уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Набережную Терешковой протяженностью 1,4 километра закрыли для проведения реконструкции летом 2018 года. Тогдашний мэр Евпатории Андрей Филонов сообщал, что берегоукрепительные работы планируется завершить до лета 2019-го, чтобы затем частично открыть ее для посещения и до конца года завершить благоустройство объекта. Однако этого не произошло. В проекте реконструкции предусмотрены ремонт и строительство берегозащитных гидротехнических сооружений. Для сохранения отсыпок должны быть созданы искусственные рифы на глубине 3,5-4 метра (каждый длиной 80 метров).