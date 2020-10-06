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06.10.2020 10:49
Рубрика: Происшествия

В Севастополе задержан подозреваемый в убийстве 20-летней студентки

Текст: Илья Изотов

В Севастополе по подозрению в убийстве задержан друг 20-летней студентки, которая пропала после прогулки на катере по Черному морю. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

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- Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания в море, - уточнили в пресс-службе Главного следственного управления. - У следствия есть основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление.

Пока спутник, совершавший с девушкой прогулку по морю, отказывается от дачи показаний. Тем временем следователи допрашивают свидетелей происшествия, изучают изъятые с камер видеонаблюдения записи. С привлечением экспертов в области судовождения осмотрено предполагаемое место совершения преступления - судно. Параллельно с привлечением специалистов МЧС и криминалистов продолжаются поисковые мероприятия на маршруте движения катера.

Напомним, после обеда 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. По словам мужчины, во время купания пострадавшая пропала. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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