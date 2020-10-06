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06.10.2020 09:49
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге бразильца арестовали за преступления на родине

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловский областной суд на два месяца арестовал гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи. "Он обвиняется властями своей страны в совершении особо тяжких преступлений", - уточняет пресс-служба инстанции.

Напомним, в декабре 2019 года суд Рио-де-Жанейро заочно арестовал фигуранта по делу об убийстве и взрыве. По информации португалоязычных СМИ, мужчина (ранее он уже привлекался за угрозы и побои) в составе группы напал с "коктейлями Молотова" на офис продюсерской студии Porte des Fond.

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После он скрылся на территории России. Фаузи искали по линии Интерпола и опознали на записях с камер наблюдения. В начале сентября он был задержан в Екатеринбурге и арестован на 30 суток. Пока решается вопрос об его экстрадиции на родину, содержание под стражей ему продлили.

"Суд апелляционной инстанции отменил решение Ленинского райсуда и, частично удовлетворив представление прокурора, вынес новое решение. Фаузи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 ноября (с исчислением с 4 сентября)", - говорится в сообщении облсуда.

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